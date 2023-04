2. Liga AFV Emotionales Comeback beim FC Wettingen, FC Sarmenstorf feiert Schützenfest: Die Highlights des Spieltags In der 18. Runde feiert der Leader FC Wettingen einen 2:1-Sieg gegen den FC Fislisbach und verbucht damit den siebten Sieg in Serie, Verfolger FC Sarmenstorf bejubelt seinen höchsten Saisonerfolg und fegt den FC Oftringen gleich mit 7:0 vom Platz.

Arigon Dulaku gibt nach dem Kreuzbandriss das Comeback und schiesst dabei den FC Wettingen zum Sieg. Alexander Wagner

Der FC Wettingen ist weiterhin nicht zu stoppen: Am Sonntag verbuchte er zuhause gegen den FC Fislisbach einen 2:1-Sieg. Eine emotionale Geschichte schrieb dabei Offensivspieler Arigon Dulaku. Der Wettinger gab gegen den Lokalrivalen sein Comeback nach einem Kreuzbandriss und sorgte in der 96. Minute prompt für den Siegestreffer.

Die Wettinger stehen nun mit 43 Punkten als souveräner Leader da. Nach sieben Siegen in Serie beträgt das Polster auf den zweitplatzierten FC Sarmenstorf bereits sechs Punkte. Der drittplatzierte FC Suhr, der an diesem Wochenende kein Spiel absolvierte, hat jedoch bei sieben Punkten Rückstand noch zwei Partien weniger auf dem Konto.

Sarmenstorf erlebt Ketchup-Effekt

Plötzlich – nach langem Versuchen – kommt alles auf einmal: Der berühmte Ketchup-Effekt erlebte am Samstagabend der FC Sarmenstorf. Die aktuelle Nummer 2 der Liga konnte in dieser Rückrunde noch keinen Sieg bejubeln, doch nun feierten die Sarmenstorfer gleich ein 7:0-Schützenfest beim FC Oftringen.

Sarmenstorfs Captain Fabian Burkard konnte gegen Oftringen einen Treffer verbuchen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Bemerkenswert dabei: Beim Kantersieg fehlten dem FC Sarmenstorf die zwei besten Offensivspieler. Nebst dem langzeitverletzten Alain Schultz war auch Goalgetter Fabio Huber verletzungsbedingt absent. Für die Treffer sorgten andere. Gleich sieben verschiedene Spieler kamen zum Torerfolg.

Keine Cup-Müdigkeit beim FC Schönenwerd-Niedergösgen

Drei Tage nach dem Einzug in den Cupfinal stand der FC Schönenwerd-Niedergösgen bereits wieder im Einsatz. Das Team von Claudio Della Vecchia liess sich dabei aber nichts anmerken und gewann am Samstag zuhause souverän mit 3:1 gegen Menzo Reinach. Für die Tore sorgten Fabio Lo Priore und Sascha Studer (Doppelpack).

Der FC Schönenwerd-Niedergösgen feierte nur drei Tage nach dem Finaleinzug bereits den nächsten Erfolg. Alexander Wagner

Während «SchöNie» dank diesem Erfolg punktemässig mit dem FC Suhr gleichzieht, kann Studer seine Führung in der Torschützenliste ausbauen. Mit insgesamt 19 Treffern ist er dem Rothrister Michele Scioscia neu drei Toren voraus.

Frick macht grossen Schritt in Richtung Klassenerhalt

Im Kampf um den Klassenerhalt gelang dem FC Frick am letzten Samstag zuhause ein eminent wichtiger Heimsieg. Das Team von Ivan Petrovic bezwang den FC Brugg dank Treffern von Cyrill Vogel und Halil Karadal mit 2:0. Damit beträgt das Polster auf einen sicheren Abstiegsrang (12.) bereits acht Punkte.

Für die in der Rückrunde noch sieglosen Brugger wird die Situation hingegen immer brenzliger. Vier Niederlagen in Serie gab es zuletzt für das Team von Flakon Halimi. Damit steckt der FC Brugg mit 13 Punkten tief in der Abstiegszone.

Trainer Flakon Halimi steckt mit dem FC Brugg in der Abstiegszone. Alexander Wagner

