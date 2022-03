2. Liga AFV Dorfklub-Ultras, Spektakel-Tor und ein mühsamer Rasen: So war der Rückrundenstart in Windisch Der FC Windisch ist am Freitagabend mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen in die Rückrunde der 2. Liga AFV gestartet. Nach der hitzigen Partie sorgten gleich mehrere Dinge für Gesprächsstoff.

Der Windischer Fanklub war eine Attraktion beim ersten 2.Liga-Spiel im neuen Jahr. Alexander Wagner

Die Spieler des FC Windisch und des FC Schönenerd-Niedergösgen waren nicht zu beneiden: Der Naturrasen in Windisch war kurz nach der Winterpause nur mühsam zu bespielen. Selbst einfache kurze Pässe im Aufbauspiel fanden selten den gewollten Abnehmer.

Kaum verwunderlich daher, dass nach 45 Minuten nur ein Tor verbucht werden konnte. «SchöNie»-Spieler Ryan Hügi behauptete nach einem herrlich getretenen Freistoss die Lufthoheit und verwandelte die einzig gute Chance der ersten Halbzeit per Kopf zum 1:0 für die Gäste.

Doch die Windischer gaben sich nicht auf. In der zweiten Halbzeit lief Tormaschine Angelov Atanas richtig heiss. Erst verwandelte er in der 71. Spielminute einen Eckball direkt in den Kasten von Michael Simic, dann zirkelte er den Ball wenige Minuten später im Strafraum gekonnt am «SchöNie»-Keeper vorbei und leitete damit die Wende in der schleppenden Partie ein. Der anschliessende Treffer per Penalty in der letzten Minute der Nachspielzeit durch Gustavo Oliveira sorgte für den 3:1-Endstand.

Eine Attraktion neben dem Feld

Während die Partie nur wenige Highlights bot, sorgte der Windischer Fanklub für einen Lichtblick an diesem kalt-windigen Freitagabend. Vier Jungs, geschätzt im Alter zwischen 12-14 Jahren, feuerten das Heimteam unermüdlich während 90 Minuten mit Trommel und Gesang an. Der Ausgleich wurde gar mit ein bisschen Feuerwerk umjubelt.

Trainer Angelo Ponte war nach dem Spiel begeistert vom Auftritt des Fanklubs: «Die Jungs sind seit dieser Saison eine Attraktion bei unseren Spielen. Mit ihrer Stimmung reissen sie auch die restlichen Zuschauer mit, das sorgt auch bei den Spielern für zusätzliche Motivation. Wir schätzen diesen Einsatz sehr und haben ihnen dafür auch schon Windisch-Trikots mit der Nummer 12 geschenkt.»

Küsschen für den Matchwinner

Etwas weniger begeistert war Ponte dagegen vom ersten Ernstkampf im neuen Jahr: «Das war ein mühsamer Arbeitssieg. Die Plätze in Windisch sind derzeit einfach nicht gut, das haben wir gemerkt. Besonders in der ersten Halbzeit spielten wir schwach.»

Ein paar lobende Worte hatte der Coach für seine Mannschaft aber dennoch übrig: «Wir mussten in der Pause Dampf ablassen und die Spieler nochmals daran erinnern, dass hier in Windisch niemand drei Punkte entführt. Danach hat die Mannschaft Moral bewiesen und das Spiel gedreht. Auf der Leistung im zweiten Durchgang können wir nun aufbauen.»

Zum Machtwinner Angelov Atanas, der seine Saisontore 9 und 10 verbuchte, scherzte Ponte: «Er bekommt sicher noch ein paar Küsschen von der Mannschaft. Wir wissen, dass er ein hervorragender Spieler ist. Wenn er noch ein bisschen fitter wird, gehört er zu den Besten in der Liga.»