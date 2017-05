19 Top Teams am diesjährigen GP des Kantons Aargau in Gippingen

Hochkarätiges Line-up am diesjährigen Aargauer GP Gippingen: Insgesamt zehn WorldTeams, sechs Pro Continental Teams und zwei Continental Teams, aber auch die Schweizer Nationalmannschaft schicken ihre Topfahrer am 8. Juni am GP in Gippingen ins Rennen.

Mit dabei sind auch Fabian Cancellara und Lokalmatador Silvan Dillier die Daumen, welcher am Giro d’ Italia mit einem Etappensieg begeisterte.

Die Radsporttage begeistern aber nicht nur mit dem Grossen Preis und den Profi-Teams am Donnerstag. Am Samstag, 10. Juni, werden nach dem Militärradrennen die Hobbyrennfahrer ins Rennen geschickt. Drei unterschiedliche Etappen können an der Aare Rhein Classics gefahren werden. Je nach Stärkegrad gilt es 55 km, 73 km oder gar 92 km zu absolvieren.

Und auch die Jüngsten erhalten ihre Chance für einen grossen Auftritt am Sonntag, 11. Juni. Ob als Piccolo oder bei den Schülerrennen mit oder ohne Lizenz, die Radsporttage stellen damit die Jugendförderung in den Mittelpunkt.

„Wir möchten den Stars von Morgen, den zukünftigen Profis, eine zusätzliche Renngelegenheit geben“, erklärt René Huber, Präsident der Radsporttage Gippingen. Aus diesem Grund wird am Sonntag wieder ein Elite Amateur Rennen angeboten. 14 Runden à je 9,15 Kilometer müssen absolviert werden.

Informationen und Anmeldung unter www.gippingen.ch.