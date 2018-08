Durim Ibrahimi, FC Frick

Dies waren viele seiner Mitspieler nicht. «Wir hatten vor allem in der Rückrunde enorm viele verletzungsbedingte Ausfälle – das hat uns wohl daran gehindert, noch weiter vorne in der Tabelle mitzumischen (6. Rang; d. Red.)», sagt der Stürmer des FC Frick. Nun will Ibrahimi, welcher die Nachwuchsstufen beim FC Aarau durchlaufen hat, vorausschauen: «Trainer Samuele Drakopulos (ehemaliger Stürmer des FC Aarau; d. Red.) hat gesagt, dass wir vor allem im physischen Bereich eine Schippe drauflegen müssen.» Wenn das gelinge, ist Ibrahimi überzeugt, könne sein Team ganz vorne mitspielen. Auch, weil es auf allen Positionen hervorragend besetzt sei. Und wenn Ibrahimi nochmals so oft trifft wie in der vergangenen Spielzeit, sollte dem nichts im Weg stehen.

Zusammen mit Marc Zahnd ist Bolliger Spielertrainer des Teams. Eine Aufgabe, die dem Verteidiger gefällt, ihn aber auch fordert. «Besonders dann, wenn ich selber keine gute Leistung abliefere.» Trotzdem wird seine Rolle akzeptiert. Auch dann, wenn Bolliger bei der Startaufstellung den einen oder anderen auf die Bank setzen muss. «Wir haben im Vergleich zu anderen Zweitligisten viele Routiniers. Und viele Spieler haben schon in höheren Ligen gespielt, da steht vor allem der Spass im Vordergrund», sagt er. Auch Dany Bolliger schnupperte beim FC Aarau am Profifussballgeschäft. «Am Schluss hat ein Quäntchen gefehlt – so hat es mir zumindest der damalige Cheftrainer Andy Egli gesagt.» Im ersten Moment sei das zwar bitter gewesen, im Nachhinein aber eine wichtige Lebensschule und eine schöne Erfahrung. Bolliger schaut voraus und sagt: «Unsere Ziele bleiben Jahr für Jahr die gleichen. Wir wollen im oberen Tabellendrittel mitspielen und im Cup weit kommen.»

«Am Schluss hat die Spannung gefehlt», sagt der 32-jährige Dany Bolliger angesprochen auf die letzten vier Spiele der vergangenen Saison, welche alle verloren gingen. Trotzdem schaut er auf eine gelungene Spielzeit mit dem FC Gontenschwil zurück, die das Team auf dem vierten Rang abgeschlossen hat. Und dies, obwohl der Klub nach der Hinrunde noch an der Tabellenspitze stand. «Wenn du nicht aufsteigen willst, fehlt in gewissen Spielen unbewusst der letzte Wille, alles zu geben», sagt Bolliger. Geschmerzt habe mehr, dass man in der 1. Cup-Runde ausgeschieden sei.

Der FC Klingnau ist amtierender Aargauer Cupsieger. «Der Cuperfolg in Frick war ein grossartiges Gefühl», erinnert sich Renna. Zudem eröffnet es dem Team die Möglichkeit, am Schweizer Cup teilzunehmen. In der ersten Hauptrunde treffen die Klingnauer auf einen Walliser Zweitligisten. Sollten sie sich durchsetzten, dürfen sie erneut auf Losglück und einen starken Gegner aus der Challenge oder Super League hoffen. «Am liebsten würde ich gegen den FC Aarau spielen», sagt Renna lächelnd.

Der FC Klingnau war die Mannschaft der Rückrunde. Von Rang 8 stiess das Team mit 12 Siegen in 13 Spielen bis auf den zweiten Platz vor. Eine Steigerung, die eng mit den Zuzügen von Alessandro Renna und Yves Scherrer zur Rückrunde zusammenhängt. «Ich glaube, wir konnten für die nötige Stabilität sorgen und helfen, dass jeder Spieler sein Potenzial besser ausschöpfen konnte», sagt der 27-jährige Renna, welcher im zentralen Mittelfeld spielt und als Stratege agiert. Mit seiner Leistung ist Renna zufrieden, ausser dass er in der Finalissima um den Aufstieg gegen die Eagles Aarau zu wenig Impulse geben konnte: «Da müsste ich noch mehr als Vorbild vorangehen. Es war schon bitter, so knapp vor dem Aufstieg noch zu scheitern.» Renna, welcher beim FC Aarau die Nachwuchsstufen durchlaufen hat und viel Erfahrung aus der 1. Liga bei Baden, Seefeld und Tuggen mitbringt – wurde vom ambitionierten Zweitligisten FC Klingnau sowieso im Hinblick auf die neue Saison geholt. «Jetzt wollen wir aufsteigen. Und ich bin der Meinung, dass wir gute Chancen dazu haben», sagt Renna.

Olivier Häusermann übernahm auf diese Saison hin die 2. Mannschaft des FC Aarau als Trainer. Für den 40-Jährigen ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. «Meine Verbundenheit zu diesem Verein ist über all die Jahre bestehen geblieben», sagt er. Vom Juniorentrainer bis hin zum Videoanalysten für die 1. Mannschaft – diverse Aufgaben hat er beim Stadtverein erledigt. Nun übernimmt er eine neu zusammengesetzte Mannschaft aus vielen jungen Spielern und einigen Routiniers: «Die Aufgabe ist interessant, der Spielerkader war aber bis vor wenigen Wochen noch eine ziemliche Baustelle. Genauso wie der Kunstrasen-Platz im Schachen, welcher rundum erneuert wurde», sagt er. Es steht somit eine grosse Herausforderung an und nicht überraschend setzt Häusermann für die erste Spielzeit in der 2. Liga den Klassenerhalt zum Ziel: «Alles andere wäre als neues Team vermessen.»

Nico Dätwyler hat eine schwierige Saison hinter sich. Aufgrund eines angerissenen Kreuzbandes verpasste er die Hinrunde mit dem FC Kölliken. Als er dann als Abwehrchef zurückkehrte, verlor sein Team vier Mal in Folge und konnte sich erst danach stabilisieren, was am Ende zu Rang acht reichte. Dass der 25-Jährige mit der vergangenen Saison nicht zufrieden ist, kommt nicht überraschend: «Wir scheitern Jahr für Jahr daran, dass wir nicht konstant eine Spielzeit durchspielen können.» Erst nach einer Weile sei jedem klar geworden, was es brauche um erfolgreich zu sein: «Wir sind als Kämpfer-Mannschaft bekannt und müssen hart und vor allem miteinander arbeiten, um zu gewinnen.»

Rothrist will in der neuen Saison vorne mitspielen – die Top 3 sollen es werden. «Und im Cup wollen wir etwas erreichen», sagt Konstantin. Positiv stimmt ihn, dass die Spieler trotz Abstieg gewillt seien, weiterhin drei Mal pro Woche zu trainieren. Ein Vorteil könnte sein, ist er überzeugt, dass Rothrist aufgrund der zweijährigen Erfahrung in der 2. Liga inter, ein höheres Niveau gewohnt sei. Er selber ist seit über 30 Jahren beim FC Rothrist. Zuerst war er Spieler, dann Trainer und anschliessend vor allem in der Funktion als Vize-Präsident tätig. «Wir haben hier etwas Tolles aufgebaut – sei es die grosse Juniorenabteilung, die Aktivmannschaften oder die starke Senioren-/Veteranen-Abteilung.»

Foti Konstantin ist Vize-Präsident des FC Rothrist. Da er im Verein diverse Aufgaben ausführt, unter anderem die Abwicklung von Transfers, ist er sehr nahe an der 1. Mannschaft. Der letztjährige Abstieg aus der 2. Liga inter sei kein grosses Unglück, sagt der 55-Jährige. «Wenn wir unser Budget anschauen, gehören wir in die 2. Liga regional.» Trotz starker Rückrunde konnte der FC Rothrist den Abstieg nicht verhindern. Der Vize-Präsident sieht den Grund dafür vor allem im zu schmalen Kader. «Mit 18 Spielern waren wir zu knapp aufgestellt.» Dies soll sich auf die neue Saison hin ändern. Konstantin ist zuversichtlich, denn trotz Abstieg seien bisher fast alle Spieler geblieben: «Bei Abstiegen hört man oft, dass die Hälfte der Spieler den Verein verlassen.»Nicht so in Rothrist.

Ehrgeizig ist auch sein Ziel für die kommende Saison: «Wir wollen aufsteigen.» Dazu müsse der Teamspirit nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz stimmen. «Unsere Spieler sammeln beispielsweise gemeinsam Sponsorenbeiträge für die Mannschaft. Und als wir als Verein die Papiersammlung organisierten, sind fast 20 Spieler freiwillig aufgetaucht.» Eine so starke Identifikation mit dem Team sei nicht die Regel. Für eine erfolgreiche Saison sei sie jedoch unverzichtbar. Deshalb erwartet der Trainer diese Identifikation mit dem Verein auch von den neuen Spielern. Drmic legt deshalb bei Transfers viel Wert auf den Bezug zur Region. Was aber nicht bedeute, dass sich im Kader schon alle kennen müssen. Am Ende des Tages müssten die Spieler nicht alle befreundet sein, «aber sie müssen alle in die gleiche Richtung schauen», findet Drmic. «Ich sage immer: Kreiert Stimmung, haltet sie und lasst unter keinen Umständen zu, dass sie kaputt geht.» In Kombination mit drei wöchentlichen Trainings und vielen Testspielen ist das Erfolgsrezept also klar.

Nach einer schwierigen Saison soll er wieder frischen Wind in die Mannschaft bringen: Manuel Calvo. Der neue Trainer beim FC Suhr will den Verein zurück auf die Erfolgsspur bringen. «Es ist nicht so, als wäre in der vergangenen Saison alles schlecht gewesen, schliesslich ist der Verein bis in den Cupfinal gekommen. Was ich aber ein wenig vermisste, war eine gewisse Stabilität. Die neue Saison soll auf jeden Fall weniger turbulent sein, als die vergangene. Das Ziel ist, uns in der 2. Liga zu etablieren.»

Warum gerade er der Richtige für diese Aufgabe ist, erklärt Calvo so: «Ich war bis vor kurzem selbst Spieler, ich weiss, worauf die Spieler heute Wert legen. So kann ich die Mannschaft mit einer attraktiven Trainingsgestaltung spielerisch fordern.» Der 37-Jährige spielte bis vor knapp vier Jahren aktiv. Zuletzt bei Suhr und Ligarivale Lenzburg. Zuvor spielte er in verschiedenen Klubs, auch in der Super League für Aarau und in der Challenge League für Baden. «Ich denke, ich kann die Mannschaft zum Erfolg führen.» Wichtig sei dafür eine gute Stimmung im Team. «Ich will, dass jeder mit einem Lachen hierherkommt und auch mit einem vom Platz läuft.» Mit guter Laune sei es wesentlich einfacher, fokussiert zu bleiben. Er legte viel Wert auf die Zusammenstellung des Kaders. «Ich habe mich früh mit dem Sportchef zusammengesetzt. Das Team sollte nicht erst Ende August stehen.» So habe er jetzt Charaktere, die zusammenpassen. «Das ist mir wichtig, zuvor fehlte der Teamspirit.»

Gezim Zeqiraj, FC Othmarsingen