1. Liga «Würden ihn gerne in die Schweiz holen»: FC Wohlen sorgt sich um ukrainischen Ex-Spieler Am Samstag startet der FC Wohlen in die Rückrunde der 1. Liga, doch der Fussball ist beim Verein gerade sekundär. Die Mannschaft sorgt sich derweil um ihren ehemaligen Innenverteider Anatoliy Kozlenko, der sich in der Ukraine befindet.

Der ehemalige Wohlen-Verteidiger Anatoliy Kozlenko befindet sich derweil in der Ukraine.

In diesen Zeiten macht sich bemerkbar, dass der Fussball doch gar nicht so wichtig ist, wie er oftmals scheint. Der Krieg in der Ukraine sorgt für Trauer und Bestürzung. Auch der 1. Mannschaft des FC Wohlen fällt es derweil schwer, sich auf den Sport zu fokussieren. Sie sorgt sich um den ehemaligen Mitspieler Anatoliy Kozlenko, der sich in der Ukraine befindet.

«Hätten ihn sehr gerne bei uns behalten»

«Es ist gerade nicht leicht, sich auf Fussball zu konzentrieren», sagt Trainer Ryszard Komornicki. In seiner Heimat Polen herrscht Ausnahmezustand. Bis zu hunderttausend Ukrainer flüchten täglich über die Grenze. Die Hilfsbereitschaft der polnischen Bevölkerung ist gross. Komornicki informiert sich regelmässig über die Lage bei seinem Bruder in Warschau.

Komornicki macht sich grosse Sorgen um seinen ehemaligen Spieler. Chris Iseli / SPO

Besonders bewegt Komornicki und sein Team die Geschichte des 19-jährigen Anatoliy Kozlenko. Als Sportchef beim polnischen Klub GKS Tychy entdeckte Komornicki das Talent des Ukrainers.

Im letzten Sommer holte er den Innenverteidiger nach Wohlen, doch Kozlenko musste die Schweiz nach Ablauf des Touristenvisums wieder verlassen. «Er hat sich sehr gut bei uns integriert und war auch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Wir hätten ihn sehr gerne bei uns behalten, aber die Bemühungen beim Migrationsamt haben nichts gebracht.»

Den Kontakt zu Kozlenko haben Trainer und Spieler des FC Wohlen aber weiterhin aufrecht behalten. Gross ist nun die Betroffenheit des Teams. Kozlenko stammt aus Kiew, regelmässig versucht sich Komornicki nach seinem Zustand zu erkundigen. «Wir würden gerne helfen, ihm Unterschlupf bieten. Aber wir können derzeit nicht viel für ihn tun – frustrierend!»

FC Wohlen startet Spendenaktion

Grosses Engagement zeigt derweil Esat Balaj. Der Wohler Mittelfeldregisseur hat täglich Kontakt mit Kozlenko. «Die Lage ist sehr heikel, er hat Angst. Inzwischen ist er mit seinem Vater aus Kiew geflüchtet und versucht, über die Grenze zu kommen. Sobald er das geschafft hat, würden wir ihn gerne in die Schweiz holen. Ich würde ihn auch bei mir wohnen lassen.»

Esat Balaj würde Kozlenko gerne in die Schweiz holen. Sandra Ardizzone / SPO

Balaj und Co. haben den jungen Ukrainer im Verlaufe dieser Hinrunde ins Herz geschlossen. «Antoliy hat einen tollen Charakter. Er verstand zwar kein Deutsch, aber er war trotzdem immer sehr aufgeschlossen und versuchte sich mit allen auf Englisch zu verständigen. Er verbreitete stets gute Laune.»

Eine kleine Hilfe konnte der FC Wohlen bereits beisteuern, das Geld aus der Mannschaftskasse wurde Kozlenko aufs Konto überwiesen: «Es sind ein paar tausend Franken, die ihm vielleicht helfen können. Seine Mutter konnte mit seinem kleinen Bruder bereits nach Rumänien fliehen, hat sich dabei aber das Bein gebrochen. Wir hoffen, dass das Geld von der Familie verwendet werden kann. Wir wissen aber auch, dass es in diesen Tagen nicht leicht ist, irgendwo in der Ukraine noch Geld am Automaten beziehen zu können.»

Für das kommende Heimspiel gegen Schötz ist auch eine Spendenaktion eingeplant. Gemeinsam mit Vorstand und Fans wollen die Spieler noch mehr Geld für Kozlenko sammeln: «Wir können aktuell nicht abschätzen, wie sich seine Lage entwickelt. Aber vielleicht kann er sich mit unserer Unterstützung irgendwann bei uns in der Schweiz ein neues Leben aufbauen – das ist unser Wunsch.»