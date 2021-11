1. Liga «Wir wären in jeder Gruppe Leader»: Der FC Baden strotzt vor Selbstvertrauen Fünf Punkte Vorsprung an der Spitze und das beste Torverhältnis der Liga: Der FC Baden meldet früh in der Saison seine Ambitionen an. Ein Haar in der Suppe gibt es dennoch zu finden.

Erst zweimal in dieser Saison gab der FC Baden Punkte ab. Dani Mercier / Badener Tagblatt

Der Gruppenwechsel hat dem FC Baden gutgetan. Noch sind in diesem Jahr zwar vier Partien ausstehend, doch bereits jetzt ist erkennbar, dass die Mannschaft von Ranko Jakovljevic zu den heissen Aufstiegskandidaten in dieser Saison gehört. 25 Punkte nach zehn Partien sprechen für sich.

Wie gross derweil das Selbstvertrauen der Badener ist, war am vergangenen Samstag beim FC Gossau ersichtlich. Nach 60. Minuten lag der Ligaprimus mit zwei Toren im Rückstand. Doch die Gäste blieben ruhig und sicherten sich innerhalb von zehn Minuten mit zwei Treffern noch einen Punkt.

Christopher Teichmann präsentiert sich in herausragender Form. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das 3:3-Schlussresultat gegen die Ostschweizer dürfte den hohen Badener Ansprüchen zwar keineswegs genügen, doch es ist zumindest verkraftbar. Das Polster von fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Freienbach bleibt weiterhin komfortabel.

Erfolgreichster Start unter Trainer Ranko Jakovljevic

Will man das Haar in der Suppe finden, so könnte man sagen, dass der FC Baden nach sechs makellosen Spielen in Serie nun etwas Federn gelassen hat. In zwei der letzten vier Partien gab die Truppe von Ranko Jakovljevic Punkte ab.

Dem FC Baden ist in dieser Saison der beste Start in der Ära von Ranko Jakovljevic gelungen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Kritik auf hohem Niveau, die der Trainer aber durchaus ernst nimmt. «Wenn wir so stark performen, dann ist es meine Aufgabe, dass die Spieler nicht übermütig werden. Aber es ist auch nicht so, dass wir einfach durch die Liga spazieren können. Es gibt in dieser Gruppe sechs bis sieben starke Gegner, die die Aufstiegsspiele erreichen wollen.»

Jakovljevic hat aber auch viel Lob für seine Spieler. Noch nie war der FC Baden seit seiner Übernahme im Sommer 2018 nach zehn Spieltagen so erfolgreich: «Es ist ein Prozess, der sich nun bezahlt macht. Die Leistungsträger sind alle schon seit mehreren Jahren im Team. Unser Teamgeist ist überragend. Dazu hat das Kader in der Breite an Qualität gewonnen und wir hatten auch bisher wenig Absenzen zu beklagen.»

Marvin Hübel hat beim FC Baden alles im Griff. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Auch wenn der Trainer betont, dass bei ihm das Kollektiv der grosse Star sei, so sticht momentan ein Spieler besonders heraus: Chris Teichmann. Mit zwölf Treffern in zehn Partien hat er nicht nur fast die Hälfte aller Badener Tore (27) erzielt, sondern ist auch der beste Torjäger der Liga. «Chris hat einen Riesenlauf. Natürlich sind wir sehr froh, dass wir einen solchen Stürmer im Team haben, aber ich möchte auch erwähnen, dass er optimal von seinen Mitspielern bedient wird», so Jakovljevic.

Die grosse Qualität des FC Baden ist aber nicht nur in der Offensive erkennbar, auch die Defensive hält. Nur zehn Tore kassierte der Aargauer Ligaprimus, obwohl Stammgoalie Marvin Hübel nach einem üblen Zusammenprall im Cupspiel gegen den FC Biel die ersten vier Wochen verpasste.

Ist der FC Baden wirklich stärker geworden?

Es sind zwar erst 10 von 26 Spieltagen absolviert, aber die Dominanz des FC Baden ist zweifellos beeindruckend. Im Vergleich zu den Leadern der anderen beiden Gruppen hat Baden nicht nur die beste Torausbeute und die effektivste Verteidigung, sondern auch am meisten Zähler auf dem Konto.

Der FC Baden stellt in der 1. Liga die stärkste Defensive sowie auch Offensive. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Stellt sich im Hinblick auf die Aufstiegsspiele natürlich die Frage: Ist der FC Baden wirklich noch stärker einzustufen als in den letzten Jahren? Oder ist es womöglich einfach der Wechsel in die Gruppe 3, die der Mannschaft von Jakovljevic entgegenkommt?

Letzteres möchte der Trainer nicht unterschreiben: «Wir wären momentan wohl in jeder Gruppe der Leader. Ich denke sogar, dass die Gruppe 3 in der Breite noch besser besetzt ist, als die von letzter Saison.»