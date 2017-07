Super League als Höhepunkt

Damals spielte Kristian Kuzmanovic unter seinem Vater Boro: «Es gab schöne Momente, aber es war nicht immer einfach, unter ihm zu spielen.» Nach einer starken Saison mit 12 Toren in 33 Spielen wechselte er zu Vaduz. «Der Wechsel in die Super League war ein Höhepunkt meiner Karriere, davon träumt man als Kind.» Doch das Abenteuer sollte nicht lange dauern. Der Mittelfeldspieler war häufig verletzt und konnte nicht sein volles Potenzial abrufen. Nach sieben Teileinsätzen wechselte er nach Schaffhausen und zurück in die Challenge League. «Die Zeit in Vaduz war schwierig für mich. Doch ich habe viel mitgenommen. Es macht stärker, wenn man nicht aufgibt. Ich bin sowieso ein positiv eingestellter Mensch.»