1.-Liga-Fussball 15 Minuten Horror: So erlebte Baden-Goalie Marvin Hübel seinen Sportunfall Drei Brüche im Gesicht, Schmerzensschreie und Operation mit Vollnarkose – FC-Baden-Torhüter Marvin Hübel blickt auf seinen Sportunfall zurück und sagt: «Es war ein unglücklicher Zusammenprall, der im Fussball passieren kann.»

Muss vom Platz begleitet werden: FC-Baden-Goalie Marvin Hübel verletzte sich im Cupspiel gegen Biel schwer. Alexander Wagner

Gehe ich nach dem hohen Flankenball des Gegners raus aus dem Fünfmeterraum oder bleibe ich zwischen den Pfosten stehen? Soll ich den Ball wegfausten oder abwarten? Marvin Hübel muss sich kurz vor der Pause im Cupspiel gegen Biel (2:4) innert Sekundenbruchteilen entscheiden. Der Jungprofi des FC Baden wählt die offensive Variante. Der Goalie sprintet also in Richtung Elfmeterpunkt, setzt zu einer Flugeinlage an und befördert den Ball mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone.

Dann kracht es! Hübel prallt mit Biels Safet Alic zusammen. Alic trifft den 18-jährigen Badener Torhüter mit voller Wucht im Gesicht. Hübel fliegt durch die Luft, landet am Boden und bleibt liegen. Die nächste Viertelstunde ist der blanke Horror. Hübel muss notfallmässig gepflegt werden und schafft es nur unter grössten Anstrengungen in die Umkleidekabine.

Die Schmerzen sind kaum zu ertragen. «Ich bin auf dem Weg vom Spielfeld ins Innere des Stadions leicht gekippt und habe in der Garderobe vor lauter Schmerzen nur noch geschrien», blickt er zurück.

«Das Schlimmste war, dass ich für kurze Zeit meine rechte Gesichtshälfte nicht mehr gespürt habe. Sie war wie gelähmt. Nachdem ich starke Schmerzmittel bekommen hatte, war ich wie in einem Trancezustand. Nach und nach fühlte ich mich besser. Die Schmerzen liessen nach. Schliesslich wurde ich mit dem Krankenwagen ins Spital nach Baden gefahren. Dort wurden Röntgenbilder von meinem Kopf gemacht.»

Marvin Hübel trägt vom Zusammenprall schwere Gesichtsverletzung davon. Alexander Wagner

«Unglücklicher Zusammenprall, der im Fussball passieren kann»

Hübels Verletzungen im Gesicht sind gravierend. Er hat sich Brüche des Jochbeins, des Jochbogens und der Augenhöhle zugezogen. Hinzu kommen eine leichte Hirnerschütterung und ein blaues Auge. Und weil zu allem Übel auch der Kiefer teilweise gebrochen ist, konnte er seinen Mund während Tagen nicht voll öffnen und hatte Mühe mit Schlucken.

Am Tag nach dem Sportunfall wird Hübel unter Vollnarkose operiert. Der medizinische Eingriff dauert eine Stunde. Gut 48 Stunden nach der erfolgreich durchgeführten Operation darf Hübel wieder nach Hause. Das Schlimmste ist überstanden.

Eine Woche nach dem Unfall schaut sich Hübel das Heimspiel des FC Baden gegen Freienbach und darf sich mit seinen Teamkollegen über den souveränen 4:0-Sieg freuen. Ein gutes Zeichen!

Hübel hatte Glück im Unglück. Er muss keine bleibenden Schäden befürchten. Die in Mitleidenschaft gezogenen Stellen im Gesicht wurden mit Metallplatten stabilisiert. Platten, die man nach einem halben Jahr wieder entfernen kann. So steht auch der Fortsetzung der Karriere des Aarauer Jungprofis nichts im Weg.

In ein paar Wochen kann der junge Mann wieder leichten Sport betreiben und danach mit dem Aufbautraining beginnen. Wann er wieder ins Mannschaftstraining mit dem FC Baden einsteigen wird, ist offen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht wichtig.

Wichtig ist in den nächsten Wochen einzig und allein, dass sich Hübel regelmässig ärztlich checken lässt und sich schont. Neben den gravierenden Verletzungen kommt auch der mentale Aspekt hinzu. Es wird interessant sein zu beobachten, wie Hübel psychisch auf diesen Unfall reagieren wird und welche Konsequenzen, vielleicht sogar Lehren, er daraus ziehen wird.

Gut möglich, dass er bei Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs einen Helm oder zumindest eine Maske tragen wird. Eine solche Vorsichtsmassnahme könnte ihm während seines Comebacks zusätzliche Sicherheit verleihen.

Der Aarauer Kantonsschüler, der in knapp zwei Jahren die Prüfungen für die Matura absolvieren wird, ist nach dem schlimmen Vorfall wieder guten Mutes. Vorwürfe an die Adresse von Biels Safet Alic sind von Hübel nicht zu hören. «Es war ein unglücklicher Zusammenprall, der im Fussball passieren kann», sagt er.

«Dabei war viel Pech mit im Spiel. Ich habe nach dem Vorfall nicht einen Moment daran gedacht, meine Karriere zu beenden. Ich schaue nach vorwärts und möchte so schnell wie möglich wieder Fussball spielen.» Mal schauen, ob Hübel noch in der Vorrunde dieser Saison wieder einsatzfähig ist oder ob er erst Anfang 2022 wieder angreifen kann.