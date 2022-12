1. Liga-Eishockey Wer ist die Nummer Eins im Aargau?: Die Argovia Stars und die Red Lions Reinach starten in die neue Eishockey-Saison Die neue 1. Liga-Eishockey-Saison steht vor der Tür. Mit den Argovia Stars und den Red Lions Reinach stehen auch zwei Aargauer Vereine in den Startlöchern für die neue Kampagne. Während man bei den Aarauern versucht eine neue Vereinsphilosophie zu implementieren wollen die Wynentaler Vereinsgeschichte schreiben.

Das Aargauer Derby wird auch in der kommenden Saison für Spannung sorgen. Claudio Thoma/Freshfocus

Der Aargau ist wahrlich nicht der Eishockey-Kanton der Schweiz. Nichtsdestotrotz finden sich zwei ambitionierte Vereine in der 1. Liga. Mit den Argovia Stars und den Red Lions Reinach treten zwei Teams mit unterschiedlichen Vorzeichen in die neue Saison. Bei den Aarauern ist die Verjüngung des Kaders in vollem Gange, während die Wynentaler die erstmalige Playoff-Qualifikation vor Augen haben.

Neue Philosophie und grosser Umbruch

Die Argovia Stars starten in ihre vierte Saison mit Trainer Roger Gerber. Zum ersten Mal seit Beginn seiner Amtszeit findet ein grösserer Umbruch innerhalb der Mannschaft statt. Viele Leistungsträger haben den Verein verlassen, dies entweder aus familiären Gründen oder eines ausbleibenden neuen Vertrages. Aktiv wird daran gearbeitet eine neue Philosophie durchzusetzen. Dies geschieht mit dem Einbinden junger Spieler in den Kader.

Roger Gerber (m.) und die Verantwortlichen der Argovia Stars arbeiteten intensiv an der Verjüngung des Kaders. Henry Muchenberger

Um die abtretenden Leistungsträger zu ersetzen, wurden Spieler gesucht, die ihre Eishockey-Karriere einst bei den Argovia Stars begonnen haben. Viele Junioren verliessen im Teenager-Alter den Verein und wechselten in die Jugendteams von Zürich, Kloten oder Zug. Einer der Rückkehrer ist Elia Schmid. Der gebürtige Wettinger spielte lange Zeit im Nachwuchs des EHC Kloten und war zuletzt beim EHC Bülach in der MyHockey League tätig.

Verjüngter Kader mit einzelnen Routiniers

Auf die Saison 22/23 verloren die Argovia Stars viel Erfahrung und Routine. Einer der wenigen verbliebenen Leistungsträger der letzten Jahre ist Pascal Wittwer. Der Flügelstürmer kam einst von den EHC Basel Sharks aus der Nationalliga B und geht nun in seine neunte Saison beim Klub. Weitere Routine bringen die vom Kantonsrivalen Red Lions Reinach verpflichteten Center Andrey Marrafio und Flügel Stefano Pons. Die beiden sollen der jungen Mannschaft in der Offensive zu mehr Stabilität verhelfen. Punktuell erfahrene Spieler werden im Konstrukt der Stars mit jungen Spielern ergänzt. «Wir haben eine junge Mannschaft aber auch routinierte Spieler, die sehr gut zu diesem Team passen», sagt Trainer Gerber zur Zusammensetzung des Kaders.

Pascal Wittwer bestreitet seine neunte Saison für die Argovia Stars. Claudio Thoma/Freshfocus

Mit dem stark verjüngten Kader ist den Verantwortlichen klar, dass man nicht dieselben Zielsetzungen wie in den letzten Jahren ausschreien darf. Während man in den vergangenen Saisons immer das Ziel hatte in die Playoffs zu kommen, gibt man sich vor der neuen Meisterschaft demütig. Gerber und das Team bleiben bescheiden:

«Wir nehmen Schritt für Schritt. Wir wollen einen guten Start machen und mit den Jungen möglichst schnell in der Liga ankommen. Mit dieser jungen Mannschaft kann ich nicht von den Playoffs sprechen aber wir können davon träumen.»

Neuer Chef an der Bande

Im Gegensatz zu den Argovia Stars nehmen die Red Lions Reinach die kommende Saison mit einem neuen Trainer in Angriff. Nach der Absage von Adriano Pennaforte suchten die Reinacher lange Zeit nach einem neuen Headcoach und wurden schliesslich mit Christof Amsler fündig. Der 50-jährige Baselbieter trainierte zuletzt den SC Altstadt Olten.

Die Reinacher wollen Vereinsgeschichte schreiben. Henry Muchenberger

«Die sportliche Aufgabe hat mich gereizt. Es ist für mich eine Challenge eine 1. Liga Mannschaft zu übernehmen», sagt der Trainer. Nach zwölf Jahren in der 2. Liga und einem Abstecher ins Fraueneishockey führt der Weg für Amsler wieder in die 1. Liga (von 2001-2007 Trainer bei Zunzgen-Sissach). Überzeugend fand der Neo-Trainer das familiäre Umfeld und die grossen Ambitionen des noch sehr jungen Vereins. Nach Jahren mit vielen Trainerwechseln will Amsler Nachhaltigkeit und Kontinuität in den Verein bringen.

Vereinsgeschichte schreiben

Christof Amsler ist der neue Trainer von Reinach. Zvg

Bei den Red Lions sieht man, dass der Prozess stimmt und sich der Verein kontinuierlich nach vorne bewegt. Nach sechs Jahren des Einfindens und der Etablierung in der 1. Liga will man im Wynental nun den nächsten Meilenstein erreichen: Die Qualifikation für die Playoffs. Für die Verantwortlichen ist klar, dass man über kurz oder lang unter die besten Acht der Liga kommen will.

Auch für Amsler sind die Playoffs das nächste grosse Ziel. Noch viel wichtiger ist für ihn aber die Entwicklung der Mannschaft. «Ich glaube, dass es genauso wichtig ist, dass wir als Team weiterkommen, Fortschritte machen und noch mehr Kontinuität in den Verein kommt», so der Headcoach. Für ihn ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Lions das nächste Kapitel in der noch jungen Vereinsgeschichte schreiben.

Zum Verhängnis werden könnte den Reinachern das sehr schmale Kader. Da es kurz vor dem Saisonstart schwierig ist, neue Spieler zu verpflichten ist man gezwungen mit den vorhandenen Spielern das Bestmögliche herauszuholen. Entscheidend wird sein, ob die Red Lions vom Verletzungspech verschont bleiben.

Die Red Lions Reinach und die Argovia Stars streiten sich um die Vorherrschaft im Aargau. Claudio Thoma/Freshfocus

Die Nummer Eins im Aargau

In einer ausgeglichenen 1. Liga-Ost-Gruppe gibt es neben einigen Spitzenteams ein sehr breites Mittelfeld. Darin tummeln sich auch die Argovia Stars und die Red Lions. Mit grosser Spannung zu erwarten, gilt es die direkten Aufeinandertreffen der beiden Aargauer Vertreter. Unabhängig davon, wer zur Nummer Eins des Kantons avanciert, profitiert das Aargauer Eishockey von zwei starken Teams, die sich gegenseitig fordern.

Für beide Teams beginnt die Saison am Samstag. Die Argovia Stars treffen auswärts um 18.00 Uhr auf den SC Herisau, während die Red Lions Reinach um 20.00 Uhr beim SC Rheintal zu Gast sind.