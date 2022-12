1. Liga Die Aufstiegsspiele sind das Mindestziel: So steht es um die Aargauer Erstligisten vor der Rückrunde Der FC Baden und der FC Wohlen starten am kommenden Samstag in die Rückrunde. Beide wollen mindestens die Aufstiegsspiele erreichen und haben sich dafür in der Winterpause Verstärkung besorgt.

Der FC Wohlen ging zum Ende der Hinrunde auf dem Zahnfleisch, nun will er mit neuem Elan erfolgreich in die Rückrunde starten. Bild: Matthias Jurt (Zug, 27. November 2021) / Luzerner Zeitung

Jetzt gilt es ernst: Der FC Wohlen führt die Tabelle in der Gruppe 2 mit zwei Punkten Vorsprung an. Das Erreichen der Aufstiegsspiele ist das grosse Ziel. Vom Aufstieg will Komornicki weiterhin nicht sprechen, denn dies sei auch mit viel Glück verbunden: «Natürlich hat dieser Verein grosse Ansprüche. Wir werden alles dafür geben, um den Aufstieg zu schaffen, aber dieser Modus in der 1. Liga ist auch ein wenig Lotterie. »

Dass sich Komornicki etwas zurückhaltend gibt, könnte auch daran liegen, dass der FC Wohlen bereits zum Ende der Hinrunde auf dem Zahnfleisch ging. Viele Verletzungen machten dem Team zu schaffen. Personelle Sorgen sind auch im neuen Jahr vorhanden. Beispielsweise hat sich Alban Pnishi eine Rippe gebrochen. Nebenbei haben sich ein paar Spieler noch nicht richtig von ihrer Corona-Erkrankung erholt.

Ryszard Komornicki möchte mit dem FC Wohlen die Leaderposition verteidigen. Chris Iseli

Es gibt aber auch Grund für Optimismus in Wohlen. Beispielsweise konnte sich der Verein mit dem Transfer von Giandomenico Tanzillo verstärken. Der 25-jährige Stürmer kann bereits Einsatzminuten in der Challenge League vorweisen und gibt Komornicki eine gewisse Variabilität: «Er hat eine tolle Übersicht, gute Technik und einen starken Abschluss. Sobald er den Rhythmus bei uns gefunden hat, wird er eine Bereicherung sein.»

Nebenbei sei das Team auch besser in Form als bei Komornickis Übernahme: «Vor der Saison hatte ich kaum Zeit für eine vernünftige Vorbereitung, nun konnte ich während acht Wochen intensives Training durchziehen. Die Mannschaft hat nochmals einen Schritt nach vorne gemacht.»

Baden will den Aufstieg zum Jubiläum

Der Vorsprung an der Spitze der Gruppe 3 beträgt beim FC Baden zwar nur einen Punkt, Grund zur Nervosität gibt es deswegen jedoch nicht. Trainer Ranko Jakovljevic wird beim Rückrunden-Auftakt gegen die U21 des FC St. Gallen auf die wichtigsten Spieler zurückgreifen können. Schlüsselspieler wie Goalie Marvin Hübel oder Topskorer Chris Teichmann sind wieder fit. Nur Abwehrspieler Yves Weilemann fehlt aufgrund einer Sperre.

Es ist alles angerichtet, um die Weichen in Richtung Aufstieg zu stellen: «Die Pause hat uns gut getan, die Schwächephase am Ende der Hinrunde ist verarbeitet. Nun wollen wir alles daran setzen, um den Aufstieg in unserem Jubiläumjahr zu erreichen.»

Noah Lüscher (rechts) verstärkt den FC Baden bei der Mission Aufstieg. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Dass der FC Baden die Qualität für den Aufstieg hat, ist unbestritten. Die Dominanz in der Vorrunde war bis zwei Spieltage vor Schluss beeindruckend. Trotzdem sieht Jakovljevic für die Rückrunde noch Verbesserungspotenzial: «Weniger einfache Gegentore zulassen, und vor dem gegnerischen Tor müssen wir noch effizienter werden. Dazu muss es uns gelingen, die Konzentration bis zum Schluss aufrecht zu erhalten. Wir dürfen vor den Aufstiegsspielen nicht einknicken.»

Bei der Mission Aufstieg kann Jakovljevic auch im neuen Jahr auf ein eingeschworenes Team zählen. Sämtliche Schlüsselspieler blieben an Bord. Dazu kommt mit Noah Lüscher frische Verstärkung. Der 24-jährige Offensivakteur beendete im Winter sein College-Abenteuer und schloss sich dem FC Baden an. «Noah hat noch ein bisschen Trainingsrückstand, aber sobald er seine Form erreicht hat, wird er uns definitiv weiterhelfen können», betont Trainer Jakovljevic.