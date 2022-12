1. Liga Aufstockung in der Promotion League? Baden und Wohlen träumen vom Aufstieg Auch wenn derzeit der Spielbetrieb in der 1. Liga aufgrund der Pandemie stillgelegt ist, träumen beide Aargauer Erstligisten weiterhin von einem baldigen Aufstieg. Dabei helfen könnte eine Strukturreform, die von der SFV-Abteilung «Erste Liga» beantragt wird.

Gibt es das Aargauer Derby schon bald in der Promotion League? Daniel Mercier

Noch immer stehen bei den Aargauer Erstligisten viele Fragezeichen im Raum: Wann darf das Training wieder aufgenommen werden? Wann geht es mit der Meisterschaft weiter? Und werden die Aufstiegsspiele stattfinden können?

Antworten konnte auch die vergangene Präsidentenkonferenz der Ersten Liga nicht liefern. Angepeilt war eine Fortsetzung des Spielbetriebs per Ende Februar, aber ein entsprechender Antrag beim Bundesamt für Sport (Baspo) wurde aufgrund der aktuellen Pandemielage abgelehnt.

Somit bleibt vorerst unklar, in welcher Form der Spielbetrieb von Promotion League und 1. Liga in dieser Saison noch absolviert werden kann. Fakt ist: Bis zum 30. Juni müssen die Spielzeiten beendet werden können.

Promotion League und 1. Liga sollen aufgestockt werden

Konkreter wird es immerhin bei der Strukturreform der Liga: Der Vorschlag, dass die Promotion League von 16 auf 18 Teams und die drei Gruppen der 1. Liga von 14 auf 16 Teams in der nächsten Spielzeit aufgestockt werden, wurde von der Mehrheit angenommen. Ebenfalls in diesem Antrag enthalten: Der Zweitplatzierte der Promotion League soll in Zukunft eine Barrage gegen den Neunten der Challenge League austragen dürfen.

Zu den Befürwortern gehören auch die beiden Aargauer Erstligisten. Präsident Heinz Gassmann vom FC Baden betont: «Klar, das Gefälle in der Liga würde bei einer Aufstockung vielleicht etwas grösser werden, aber es gibt mehr Spiele, das macht die Liga auch interessanter.»

Der FC Baden möchte so schnell wie möglich in die Promotion League aufstiegen. Daniel Mercier

Es bleibe ohnehin das Ziel des FC Baden, so schnell wie möglich in der Promotion League zu spielen. «Ich denke mit dieser Mannschaft, die wir aktuell haben, könnten wir uns im Mittelfeld der Promotion League etablieren. Die Schwierigkeit ist, dass wir es überhaupt in diese Liga schaffen. Es braucht halt auch Glück bei den Aufstiegsspielen.»

Glück, das dem FC Baden in der Vergangenheit fehlte. Eine Aufstockung der Promotion League könnte da in der kommenden Spielzeit hilfreich sein. Denn statt den üblichen zwei Teams, würden in diesem Fall vier Mannschaften aus der 1. Liga in die dritthöchste Spielklasse aufsteigen. «Wenn die Reform durchkommt, dann werden wir im Rahmen unserer Möglichkeiten alles daran setzen, damit wir in der nächsten Saison den Aufstieg realisieren können», erklärt Gassmann .

Baden-Präsident Heinz Gassmann hat den Aufstieg in dieser Saison noch nicht abgeschrieben.

Severin Bigler

Dennoch ist der Präsident mit seiner Planung noch keineswegs bei der nächsten Spielzeit: «Ich habe mit dieser Saison noch nicht abgeschlossen. Klar, sollten die Aufstiegsspiele gestrichen werden, dann könnte es gegen den Leader FC Biel ziemlich eng werden. Aber ich glaube an unsere Mannschaft. Mit etwas Wettkampfglück liegt noch alles drin, sofern überhaupt noch gespielt werden kann.»

«Müssen wegen Reform nicht All-in gehen»

Der Antrag stimmt auch die Verantwortlichen beim FC Wohlen optimistisch. Trainer Thomas Jent ist sich sicher: «Es gibt genug Vereine aus der 1. Liga, die in der Promotion League mithalten können.»

Seine Mannschaft zählt er auch dazu: «Wir haben jetzt bereits ein Gefüge, um eine Liga höher zu agieren. Aber aufsteigen ist immer schwieriger, als den Spielklasse zu halten.»

Thomas Jent ist überzeugt, dass seine Mannschaften bereits die nötige Qualität hat, um in der Promotion League zu bestehen. Daniel Mercier

Sollte der Antrag zur Aufstockung ab kommender Saison eintreten, sei dies jedoch kein Grund, um nervös zu werden: «Wir müssen wegen der Reform nicht All-In gehen. Auch wenn es sicherlich der günstigste Zeitpunkt für einen Aufstieg wäre. Sollten jedoch gleich vier Mannschaften aus der 1. Liga aufsteigen, wird das Niveau in den Gruppen etwas abnehmen. Dies wiederum ermöglicht neue Chancen.»

Ob ein Aufstieg in der kommenden Saison für den FC Wohlen einfacher wird, entscheidet die SFV-Delegiertenversammlung im Mai. Daniel Mercier

Trotzdem stellt auch Jent klar: «Aufsteigen ist unser Ziel und wenn wir eine solche Chance durch die Reform bekommen, dann wollen wir das auch packen. Unser Team hat bereits Qualität und wir setzen gerade alles daran, dass wir diese auch in der kommenden Spielzeit haben werden.»

Ob ein Aufstieg für den FC Baden und den FC Wohlen in der nächsten Spielzeit tatsächlich einfacher werden könnte, steht allerdings vorerst noch in den Sternen. Erst am 29. Mai wird die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Fussballverbandes über den Antrag der Abteilung «Erste Liga» entscheiden.