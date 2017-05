Der FC Wohlen trifft in der 32. Runde auf Le Mont. Die Jurassier haben die Lizenz für die nächste Saison auch nicht in erster Instanz erhalten – anders als Wohlen, steigt Le Mont aber freiwillig ab. Der sportliche Wert dieses Spiel hält sich also in Grenzen. Wohlen kann mit drei Punkten lediglich seine Bilanz aufpolieren.