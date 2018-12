In der Zeitspanne vom Freitag, 30. November bis Dienstag, 4. Dezember 2018, haben laut Angaben der Kantonspolizei Solothurn Unbekannte an der Passwangstrasse in Erschwil diversen Unrat in einer alten Holzscheune entsorgt. Es handelt sich dabei um drei alte Sofas, acht Pneus mit Felgen, zwei Kunststoffkanister, zwei Stühle, eine Ständerlampe, einen Teppich und diversen Müll.

Aufgefallen ist in diesem Zusammenhang ein roter Bus/Lieferwagen, welcher am Sonntag, 2. Dezember 2018, um zirka 17 Uhr in der Nähe der Scheune gesehen wurde. Ob dieser Bus/Lieferwagen in einem Zusammenhang mit der illegalen Entsorgung steht, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. (mgt)