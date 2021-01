Lebendes Schaf bei Kadaversammelstelle deponiert – Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, 22. Januar 2021, entdeckte ein Bauer in der Tierkadaversammelstelle an der Industriestrasse in Büsserach ein Schaf, welches noch lebte. Es musste im Anschluss von seinem Leiden erlöst werden. Das weibliche, zirka jährige Tier, muss am Freitag zwischen 11.45 und 15 Uhr bei der Sammelstelle deponiert worden sein.

Es bestehen keine Anhaltspunkte zu einer möglichen Täterschaft. Personen, die Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Breitenbach zu melden, Telefon 061 785 77 01.

