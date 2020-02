Fussgängerin wird beim Überqueren der Strasse von Auto erfasst und verletzt

Am Mittwoch, um zirka 18.50 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Automobilist auf der Breitenbachstrasse in Büsserach in Richtung Breitenbach. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit übersah er im Bereich der Schulanlagen eine 53-jährige Frau, welche auf dem dortigen Fussgängerstreifen die Breitenbachstrasse überqueren wollte, teilt die Kantonspolizei in einer Mitteilung mit. Die Fussgängerin wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei zog sie sich Verletzungen zu, die eine Einweisung mit einer Ambulanz in ein Spital erforderlich machten. (kps)

