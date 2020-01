Der Gründer des Museums für Musikautomaten ist gestorben

Heinrich Weiss sei am Donnerstag, 16.Januar 2020 im Alter von 99 Jahren gestorben, teilt das Bundesamt für Kultur mit. Das von ihm ins Leben gerufene Musikautomatenmuseum, das dem Bund gehört, beherbergt eine der weltweit grössten und bekanntesten Sammlungen von Schweizer Musikdosen, Plattenspieldosen, Uhren und Schmuck mit Musikwerk und anderen mechanischen Musikautomaten aus dem 18. Jahrhundert bis in die heutige Zeit.

Heinrich war ein leidenschaftlicher Sammler. Seine Anfänge nahm die Passion in den 1960er-Jahren, als er begann, Schweizer Musikdosen und andere mechanische Musikinstrumente zu sammeln. 1979 eröffnete er dafür ein privates Museum in Seewen SO. Dieses wurde rasch weit über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt. 1981 gründete Heinrich Weiss zusammen mit seiner damaligen Gattin und seiner Tochter die «Dr. h.c. H. Weiss-Stauffacher-Stiftung», die zur langfristigen Sicherung von Sammlung und Museum beitragen sollte.