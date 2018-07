Am Dienstag, um zirka 20.50 Uhr, fuhr eine Automobilistin in Breitenbach auf der Passwangstrasse in Richtung Büsserach. Auf Höhe der Abzweigung Alice-Vogt-Strasse wollte sie nach links abbiegen. «Nach ersten Erkenntnissen übersah sie dabei das korrekt entgegenkommenden Motorrad und es kam in der Folge zur seitlich-frontalen Kollision», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Der Zweiradlenker verletzte sich durch den Sturz leicht und musste zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. (kps)

