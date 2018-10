Am Sonntag, 14. Oktober 2018, gegen 14 Uhr, fuhr eine Autolenkerin vom Vorderen Erzberg in Beinwil in Richtung Scheltenstrasse. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Wanderer, der zum Vorderen Erzberg unterwegs war. Er wurde leicht verletzt.

Da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Aussagen zum Hergang machten, sucht die Polizei nun Zeugen: Gefragt sind Aussagen zum Unfallhergang sowie zur Fahrweise der Lenkerin, die mit einem hellblauen Pick Up unterwegs war.

Die Kantonspolizei in Breitenbach bittet um Hinweise: Telefon 061 785 77 01