Durstig war das Wetter nach dem Kälteeinbruch am Freitag nicht gerade, aber davon war in und hinter der Reithalle wenig zu spüren. «Die Biertage sind erfolgreich verlaufen, und es kamen sehr viele Leute», misst Alex Küenzle von der organisierenden «Öufi»-Brauerei dem leichten Besucherrückgang keine grosse Bedeutung bei. «Über die drei Tage hatten wir vielleicht 1000 Eintritte weniger», bestätigt er den Eindruck nicht nur am Kassenhäuschen, sondern auch auf dem gesamten Areal. Allerdings, wo es ein bisschen trocken war, liessen sich die Bierfans trotz der kühlen Nachttemperaturen auch draussen noch nieder – die Reithalle selbst war ständig gut besetzt und Sitzplätze dort ein rares Gut. Nicht ganz wie gewohnt auf Touren kamen einige Food-Anbieter, «doch unser Ziel ist es zuletzt gewesen, dass die Leute nicht eine halbe Stunde für ihre Verpflegung anstehen müssen», erklärt Künzle die Aufstockung des Angebots um Crèpes sowie Bratwurst und Pommes. Doch bei diesem Angebot wolle man es jetzt bewenden lassen.

«Alle wollen wieder kommen» Besonders positiv sei das Feedback der über 60 Brauereien gewesen. «Alle wollen wiederkommen und von mir das Versprechen, dass sie erneut dabei sein können.» Er habe regelrecht aufpassen müssen mit Zugeständnissen, so Alex Künzle, «denn ich möchte auch künftig auswählen können, wer dabei ist.» Aber selbstverständlich würden langjährige, treue Aussteller weiterhin berücksichtigt. «Die Biere sind professioneller geworden und die Stände origineller», hat Künzle weiter festgestellt. Besonders aufgefallen sind ihm die Importeure «Baladin» aus dem Piemont und «Amstein», spezialisiert auf belgische Craft-Biere. «Beide möchten wieder dabei sein - und zwar mit grösseren Ständen.» Bier-Kompetenz am Wachsen Auffällig oft kreisten an den Bierständen ganze Sortiments-Paletten in den kleinen Degu-Gläschen. Ein Trend, den nicht nur Alex Künzle feststellt, sondern auch viele Aussteller: «Vor zehn Jahren verlangten 50 Prozent der Besucher noch einfach ein Helles. Heute wissen die meisten sehr gut Bescheid über die verschiedenen Biere, kennen den Unterschied zwischen ober- und untergärig – das Fachwissen hat enorm zugenommen.» Ein anderer wichtiger Punkt für den Organisator der Biertage: Das Publikum sei sehr «zfriede» und anständig gewesen. «Sowohl unser Sanitätsdienst wie auch unsere Security hatten so gut wie nichts zu tun.» So habe er beispielsweise die Brauer der Bündner Brauerei Bira Engadineisa gefragt, ob ihre schönen Holzplättchen für die Degu-Gläser nicht abhanden kämen. «Nein, die Leute hier sind ehrlich», bekam Künzle zur Antwort.

1 / 37 Vollbild