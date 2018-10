Bei der ersten Kollision – mit drei beteiligten Fahrzeugen – verletzte sich ein Mann und musste zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Unmittelbar später ereignete sich an derselben Stelle eine zweite Auffahrkollision mit zwei beteiligten Fahrzeugen, jedoch keinen verletzten Personen.

Am Dienstag, um zirka 16.15 Uhr, ist es laut Angaben der Kantonspolizei Solothurn auf der Autobahn A1 in Oensingen, Fahrtrichtung Zürich, zu zwei Auffahrkollisionen auf dem Überholstreifen gekommen. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge beteiligt.

Noch bevor die Polizei eintraf, entfernte sich ein beteiligter Autofahrer (der vorderen Auffahrkollision) von der Unfallstelle und verliess die Autobahn zu Fuss in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Suchaktion nach dem Mann – unter anderem mit einem Schutzhund - war erfolgreich: Der Polizeihund stöberte, den sich in einer Hecke versteckenden Mann auf und konnte ihn, in der Region Kestenholz stellen. Der 42-jährige Deutsche Staatsangehörige wurde für weitere Abklärungen vorläufig in Haft genommen. (kps)