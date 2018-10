Am vergangenen Sonntag kam es in einer Wohnung in Mümliswil zu einem Brand. Nun ist die Brandursache geklärt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt: «Abklärungen der Kantonspolizei Solothurn haben ergeben, dass der Brand durch eine eingeschaltete Herdplatte verursacht wurde. Darauf befanden sich Textilien, die in der Folge in Brand gerieten.» (kps)

