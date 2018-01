Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 5 Uhr, fuhr ein Pick-up-Lenker auf der Lindenallee in Balsthal Richtung Kreisel Thalbrücke. Gemäss Aussagen des Fahrzeuglenkers sei ihm ein dunkles Auto entgegen gekommen, welchem er ausweichen musste. Dadurch habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei schliesslich auf der linken Strassenseite in eine Mauer geprallt.

Dabei wurde der Lenker leicht verletzt, er musste mit einer Ambulanz zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Der Pick-up erlitt Totalschaden.

Die Lindenallee musste für den Durchgangsverkehr aufgrund dieses Ereignisses kurzfristig gesperrt werden. Durch Angehörige der Feuerwehr Balsthal wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Die Polizei sucht zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen (Telefon 062 311 94 00).

Aktuelle Polizeibilder vom Januar: