Tödlicher Unfall beim Abbiegen: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Ein Lastwagenfahrer fuhr am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr von Neuendorf auf der Dorfstrasse. Gemäss ersten Erkenntnissen wollte er nach links in die Fridaustrasse in Richtung Egerkingen abbiegen, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Im Bereich der Kreuzung kam es dann aus bislang unklaren Gründen zu einer Kollision mit einem Motorradfahrer, der in entgegenkommender Richtung unterwegs war.

Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Trotz sofortiger ärztlicher Betreuung durch ein Ambulanzteam sowie der zusätzlich aufgebotenen AAA Alpine Air Ambulance erlag der Mann kurz nach dem Unfall seinen Verletzungen. Der Lenker des Lastwagens blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme mussten alle Zufahrtsstrassen zur Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren Neuendorf und Härkingen richteten die Umleitungen ein. Die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn und die Kantonspolizei Solothurn haben umgehend eine Untersuchung eingeleitet.

