Seit 25 Jahren lebt eine heute 56-jährige Thailänderin in der Schweiz. Doch nun muss sie ihrer zweiten Heimat Adieu sagen. Das Bundesgericht hat ihre Beschwerde gegen die Wegweisung abgelehnt. Es bestätigt damit den Entscheid des Migrationsamts des Kantons Solothurn. Dieses hatte ihre Niederlassungsbewilligung im Dezember 2018 widerrufen. Ihre Beschwerde dagegen wurde bereits vom Verwaltungsgericht im Januar 2019 abgewiesen .

Die Frau war 1994, im Alter von 31 Jahren, in die Schweiz gekommen. Sie heiratete einen Schweizer. 1998 holte sie ihre beiden Kinder (geboren 1986 und 1989) her. Im Jahr 2003 liess sie sich vom ihrem Ehemann scheiden. Mit dem Gesetz kam die Thailänderin mehrmals in Konflikt: Fünfmal wurde sie rechtskräftig verurteilt. Vom Migrationsamt war sie bereits im Juni 2005 verwarnt worden.

Bordell-Chefin des «New Paradise»

Für die Wegweisung war das letzte Urteil des Solothurner Obergerichts vom Mai 2018 der Auslöser. Vor allem wegen einem Fall von Menschenhandel und mehrfacher Förderung der Prostitution verurteilten sie die Solothurner Richter zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 10 Franken. Gemäss Linie des Bundesgerichts muss bei Haftstrafen ab einem Jahr, egal ob bedingt oder unbedingt ausgesprochen, schon ein Härtefall vorliegen, damit eine Beschwerde Erfolg haben könnte.

Die Frau verkehrte im Thai-Milieu der Balsthaler Rotlichtszene und war Betreiberin des ehemaligen Bordells "New Paradise". Sie sei "kein grosser Fisch im Rotlichtmilieu" gewesen, sagte der Oberrichter bei der Urteilsverkündung. Strafmildernd wirkte sich aus, dass die Arbeitsbedingungen bei der Puffmutter, verglichen mit anderen thailändischen Bordellen, «überdurchschnittlich» gewesen sind. Die Thailänderin hatte von 2011 bis 2015 vom Verdienst als Bordellbetreiberin gelebt. Von den bei ihr angestellten Prostituierten forderte sie etwa ungeschätzten Oralverkehr und machte Vorgaben beim Angebot von Dienstleistungen und Preisen. Vier Privatklägerinnen musste sie insgesamt 45'000 Franken zahlen. Von der Gefängnisstrafe musste sie 33 Monate absitzen. Das Amtsgerichts Thal-Gäu als erste Instanz hatte sie noch zu fünf Jahren und 10 Monaten Gefängnis verurteilt.