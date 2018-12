Am Mittwochabend fuhr eine Autolenkerin auf der Jurastrasse in Oensingen in Richtung Autobahnanschluss, wie die Kantonspolizei mitteilt. Im Bereich der Einmündung Breitfeldstrasse übersah sie einen dunkel gekleideten Mann, welcher die Jurastrasse bei schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen in Richtung Dorfzentrum auf dem dortigen Fussgängerstreifen überqueren wollte. Der Fussgänger wurde vom Auto erfasst und dabei mittelschwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. (kps)

Das sind die aktuellen Polizeibilder: