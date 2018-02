Sein Fluchtversuch war vergeblich. Am Sonntagabend konnte die Kantonspolizei in Oensingen einen 17-Jährigen dingfest machen, der keinen Führerschein besitzt. Er war in einem blauen Audi R8 unterwegs. Als ihn eine Polizeipatrouille gegen 17.30 Uhr auf der auf der Kestenholzstrasse in Oensingen kontrollieren wollte, wendete er und fuhr laut Angaben der Polizei «in rasanter Weise» davon.