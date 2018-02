Am frühen Sonntagabend beabsichtigte eine Patrouille der Kantonspolizei Solothurn auf der Kestenholzstrasse in Oensingen den Lenker eines blauen Audi R8 zu kontrollieren, welcher in Richtung Oensingen unterwegs war. Als dieser die Polizei erblickte, wendete er und fuhr in rasanter Fahrweise in Richtung Kestenholz davon.

Über Feldwege fuhr der Flüchtige schliesslich wieder zurück nach Oensingen, wo er das Auto im Bereich vom Sternenweg stehen liess. Kurz darauf konnte ein 17-jähriger Serbe als mutmasslicher Fahrzeuglenker angehalten werden. Er ist nicht im Besitze eines entsprechenden Führerausweises und wird bei der Jugendanwaltschaft Kanton Solothurn zur Anzeige gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Personen, die Angaben über die Fahrweise des Audi-Lenkers machen können. Insbesondere ist die Polizei an den Aussagen des Lenkers eines schwarzen SUV (evtl. BMW X5) interessiert, welcher auf der Kestenholzstrasse in Richtung Oensingen vom blauen Audi R8 überholt worden ist. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Egerkingen entgegen (Telefon: 062 311 94 00). (pks)