Meldung über angebliche Geiselnahme mit Toten löst Polizeiaktion aus

Gegen 6.30 Uhr wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass es in einem Gebäude in der äusseren Klus in Oensingen zu einer Geiselnahme gekommen sei. «Zudem war von mehreren toten Personen die Rede», heisst es in einer Mitteilung.

Gestützt auf diese Meldung rückte ein grösseres Aufgebot der Kantonspolizei Solothurn und mehrere Spezialdienste in die äussere Klus aus. Dazu gehörte auch die Sondereinheit Falk sowie der Fahndungs- und Ermittlungsdienst. Der Mediendienst spricht von insgesamt mehreren Dutzend Einsatzkräften, die vor Ort waren.

«Solche Meldungen müssen wir ernst nehmen», sagt Mediensprecher Bruno Gribi auf Anfrage. «Wir haben sofort Abklärungen getätigt, unter anderem auch zur Person, die die Meldung gemacht hat.»

Die Abklärungen in einem Gebäude im Bereich der «Landi» ergaben schliesslich, dass nichts an der Meldung daran war. Die Polizei durchsuchte das Gebäude und fand keine Personen in Not. So konnte Entwarnung gegeben und die Polizeiaktion beendet werden. Um welches Gebäude es sich handelt, wird nicht präzisiert.

Das Gebiet rund um die Landi wurde zum Einsatzort: