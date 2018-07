Die Meldung über einen Brand am Gummertliweg in Oensingen, ging bei der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn am Dienstagmorgen, kurz nach 4.15 Uhr ein. Die Feuerwehr konnte den Brand von mehreren Autos, die auf einem Occasions-Verkaufsplatz abgestellt waren, rasch unter Kontrolle bringen. Drei Fahrzeuge brannten komplett aus, weitere wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe der Schadenssumme steht derzeit noch nicht abschliessend fest. Es dürfte sich um mehrere tausend Franken handeln. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (kps)