Am Mittwochabend war ein Automobilist auf der Fridaustrasse in Egerkingen in Richtung Bärenwil unterwegs, wie die Kantonspolizei mitteilt. Bei einer starken Linkskurve verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über das Auto, fuhr geradeaus in einen Waldweg und prallte dort frontal in einen Stein. Dabei kippte das Fahrzeug auf die Seite. Sowohl der Fahrzeuglenker wie auch sein Mitfahrer konnten das Auto selbständig verlassen, verletzt wurde niemand. Das Auto erlitt Totalschaden und musste abtransportiert werden. (kps)