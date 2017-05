Cowboy-Hut, rote Lederjacke, dunkle Jeans mit einem Glitzergurt und Lederboots. Isabel Steiner lebt ihren amerikanischen Traum – durch und durch. «Ich gehe auch mit dem Cowboy-Hut einkaufen», sagt sie. «Das ist für mich kein Job, es ist mein Leben, das ich hier mit den Leuten teile.»

Ihre Augen strahlen, wenn sie über ihr Grundstück mit Pferdestall, Eventhalle und Wohnhaus läuft. Sie ist stolz auf die Tanz-Ranch, die sie sich in Wolfwil aufgebaut hat. Kaum einer kann glauben, dass die 37-Jährige noch nie in Amerika war. «Es ist einfach in meinem Kopf. So wie ich gerne leben würde, habe ich hier etwas aufgebaut. Ich spüre es einfach. Es ist meins.»

Die Traumlocation besteht, der Traummann hat aber bisher auf sich warten lassen. Sie suche den Richtigen, denjenigen fürs Leben, erzählt sie. Ein Partner, der ihr Leben mit Cowboy-Hut teilen möchte und mit dem alles andere als 08/15-Job umgehen kann. «Die meisten Männer erdrückt es.»

Jetzt geht Isabel Steiner einen neuen Weg. Die Mutter einer siebenjährigen Tochter sucht im Fernsehen nach der grossen Liebe; und zwar in der Kuppelshow «Bauer, ledig, sucht...» auf 3+. «Ich kann nicht einfach in den Ausgang und Leute kennenlernen», sagte die 174 cm grosse gebürtige Aargauerin. «Ich muss immer hoffen, dass ein Mann hier zur Tür hineinkommt.» Wenn die Männer aber nicht wüssten, dass es sie gibt und sie Single ist, sei dies schwieriger. «Es ist quasi ein Hilfeschrei nach aussen: Hey nehmt mich, ich bin zu haben!»