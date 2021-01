Heftige Auffahrkollision zwischen zwei Lieferwagen – eine Lenkerin muss ins Spital

Zum Unfall auf der Thalstrasse kam es kurz nach 8 Uhr. Eine in Richtung Laupersdorf fahrende Lenkerin wollte von der Hauptstrasse nach links in den Längenmoosweg abbiegen und hielt wegen des Gegenverkehrs an.

Ein nachfolgender Autolenker bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem Heck des stehenden Lieferwagens. Er blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.