Auto kollidiert mit Mauer sowie Auto auf der Gegenfahrbahn

Am Freitag, um zirka 18.35 Uhr, war ein Autolenker auf der Hauptstrasse in Welschenrohr in Richtung Gänsbrunnen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen war der Lenker für einen Moment unaufmerksam und kollidierte frontal mit einer Mauer am Strassenrand, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Der Lenker geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Die Beifahrerin des unfallverursachenden Fahrzeuges verletzte sich durch die Kollision mittelschwer und musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden.