Nestlé hat einen Käufer für seinen Produktionsstandort in Egerkingen gefunden. Der Aargauer Industriekonzern Omya aus Oftringen übernimmt das Galderma-Areal. Das Chemie-Unternehmen will in Egerkingen die Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit rund 150 bis 200 Arbeitsplätzen ansiedeln, schreibt Omya in einer Mitteilung. Allerdings plane man, den Standort weiter auszubauen, heisst es weiter. In Zukunft könnten auf dem Areal bis 350 Vollzeitstellen angeboten werden.

Zudem übernimmt Omya einen Teil der früheren Spirig Pharma und will die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterbeschäftigen.

Bereits im September 2017 hatte Nestlé angekündigt, den Produktionsstandort Egerkingen mit 190 Arbeitsstellen zu schliessen. (flo)