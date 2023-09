In der Schweiz kennt man Drachenbootrennen bereits von Veranstaltungen in Eglisau oder am Züri Fäscht. Nun fand zum ersten Mal auch ein Event auf der Aare in Solothurn statt. Wie das Rennen bei den Teilnehmenden ankam und was die Faszination der Drachenbootretten ausmacht, siehst du im Video.