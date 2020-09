Technischer Defekt soll zum Brand zweier Autos geführt haben

Zwei Personenwagen auf einem Parkplatz an der Surbeckstrasse waren am 10. September 2020 in Brand geraten. Sie wurden komplett zerstört. Nach Abklärungen der Kantonspolizei Solothurn steht ein technischer Defekt als Auslöser für den Brand im Vordergrund. Dies geht aus einer Mitteilung der Kantonspolizei hervor.

Das Feuer entstand nach derzeitigen Erkenntnissen im Motorenraum in einem der parkierten Fahrzeuge und setzte dieses in Brand. Das Feuer griff dann auf das danebenstehende Auto über. Verletzt wurde niemand. (pks)