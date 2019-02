Wie viel wissen Sie über die fünfte Jahreszeit im Kanton Solothurn?

An welchem Tag beginnt jeweils die Solothurner Fasnacht?

Am 13. Januar ist der Hilaritag. Doch was bedeutet Hilari genau?

Während der Fasnacht geht es heiter zu. Wie wird die Stadt Solothurn in dieser Zeit auch genannt?

Es klingt vielleicht verrückt, aber es gibt eine Guggen-Schweizermeisterschaft. Letztes Jahr nahmen zwei Solothurner Guggen daran teil. Welche?

Welche Solothurner Gugge hatte im Jahr 2014 die Guggen Schweizermeisterschaft gewonnen?

Was für eine Übergabe findet am Hilaritag in Olten statt?

Wer erhält in Olten den FEZ?

Aus Welschenrohr kommen furchteinflössende Gestalten, die in der Schweiz, Deutschland und Frankreich unterwegs sind. Wer suchen wir?

Höllefuer - ein passender Name für eine Fasnachtsparty. Doch wo findet diese statt?

Oft steht die Fasnacht unter einem Motto. Wie hiess das Mott der Wolfwiler Fasnacht im Jahr 2000?

Was gehört nicht ins Programm einer Solothurner Fasnacht?

Auf was müssen die Umzugscliquen beim Umzug der Guldenthaler Fasnacht beachten?

Am schmutzigen Donnerstag beginnt die Fasnachtswoche mit der «Chesslete». Doch was tragen die Beteiligten in Solothurn an diesem Tag?

Mit dem verbrennen des «Böögg» geht die Fasnacht traditionsgemäss zu Ende. 2016 verlief das Verbrennen des «Böögg» nicht wie gewünscht. Was war passiert?

Die Preisverleihung für den «Osknarr» gibt es nur im Erzbachtal. Weshalb kam diese Verleihung 2009 auf?

Wofür steht eigentlich der Begriff «Fasnacht»?

Welchen Ursprung hat die Guggenmusik?

Am 13. Januar ereignet sich jeweils eine aussergewöhnliche Tradition in Grenchen. Was für eine?

An der letztjährigen Speuzer Fasnacht wurde etwas ungewöhnliches in der Fundgrube entdeckt. Was war es?

Wie lautete das Motto der Fasnacht 2017 in Solothurn? Der Vorstand der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn (UNO) wählt jedes Jahr ein neues Sujet für die Fasnacht aus. Im Jahr 2017 gingen 429 Vorschläge ein.

Du bist eine Fasnachts-Banause. Vielleicht lernst du ja die Solothurner Fasnacht noch kennen.

Naja, da gibt es noch grosses Steigerungspotential.

Das war eine gute Leistung. Die Details weisst du aber (noch) nicht.

Du weisst praktisch alles zur Fasnacht. Vielleicht wirst du der nächste Obernarr?