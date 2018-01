Schon 2014 hatte der grosse Ast einer Nachbarstanne ihr Hausdach durchschlagen. «Wie Speerspitzen», so die Hausbesitzerin. Dies veranlasste Nachbar Sperisen und sie noch 2014 zu einem Schreiben an die Solothurnische Gebäudeversicherung SGV. Ihre Forderung: Die Hochrisiko-Bäume nebenan seien zu fällen. Denn: «Es ist nur eine Frage der Zeit, dass es zu einem weiteren Schadenfall kommen wird. Dies insbesondere weil die Bäume alt sind und die Stürme tendenziell immer stärker werden. Aus unserer Sicht ist es nicht nur wegen der anzunehmenden hohen Versicherungsleistungen, sondern insbesondere wegen der Gefährdung der Bewohner der oberen Stockwerke der beiden erwähnten Liegenschaften notwendig, die Bäume so rasch wie möglich zu fällen.»

Wer den Schaden hat ...

Nun, nach einem Briefwechsel mit der Versicherung (vgl. Kasten unten), blieben die Bäume stehen. Doch sorgte jetzt «Burglind» für enormen Schaden und – Umtriebe. Am Haus Hammer-Müller sind es rund 200'000 Franken, für die zwar die Gebäudeversicherung aufkomme, «aber wir müssen noch Vergleichsofferten einholen.»

In seiner Hostet beziffert Hans Sperisen den Gesamtschaden auch an Obstbäumen auf rund 10'000 Franken. Er habe Kontakt mit der Haftpflichtversicherung des Nachbarn aufgenommen, doch diese habe vorerst eine Schadenregelung abgelehnt. «Vielleicht sind sie aber angesichts unseres Briefs von 2014 kulant», hofft Sperisen. Auch mit der Denkmalpflege standen die Geschädigten in Kontakt, weil die Nachbarn sich auf den Ensembleschutz des Königshofs berufen.

Die Amtsstelle teilte den beiden Liegenschaftenbesitzern dazu noch mit: «Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse hat die Eigentümerschaft (des Königshofs) Kontakt mit uns aufgenommen für eine Besprechung der Problematik. Da die Besprechung noch nicht stattgefunden hat, können auch noch keine Aussagen über mögliche Massnahmen gemacht werden.»