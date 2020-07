Rotlicht missachtet: Bipperlisi und Lieferwagen stossen im Baseltor-Kreisel zusammen

Es ist nicht das erste Mal, dass es zu einer Bipperlisi-Kollision kommt, insbesondere nicht am Baseltor-Kreisel. Da keine Schranken angebracht sind, werden die rote Ampel und das heranfahrende Bipperlisi des öfteren übersehen. Da die Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich das Tempo jeweils aber drosseln, ist die Wucht eines Aufpralls nicht so schwerwiegend wie andernorts.

Zuletzt kam es am 14.Juli in Aarwangen BE zu einem Unfall, bei dem das Bipperlisi involviert war. Ein Sattelschlepper war zwischen den Bahnschranken steckengeblieben. Die herannahende Komposition entgleiste durch den Aufprall. Weil der Zug stark beschädigt ist und sich in Reparatur befindet, fehlt der Aare Seeland mobil Rollmaterial. Im Bernbiet kommt deshalb ein altes, oranges Bipperlisi zum Einsatz. (nas)

Die Polizeibilder vom Juli 2020: