Die Meldung zum Brand an der Käppelihofstrasse in Solothurn ging am Freitag gegen 17 Uhr bei der Kantonspolizei ein. Feuerwehr, Polizei und Ambulanz rückten sofort aus.

Vor Ort zeigt sich starker Rauch. Es regnet Asche. Ein Schopf und zwei Autos brennen. Kurz nach 17.35 Uhr stürzte ein Teil des Daches der an den Schopf angrenzenden Liegenschaft ein.

Die Feuerwehr der Stadt Solothurn ist mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Es gibt keine Verletzten.

