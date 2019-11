Packend und ungeschönt: Giuseppe Verdis «Giovanna d’Arco» am Theater Orchester Biel Solothurn Tobs

Das Libretto fusst auf der von Schiller erzählten Geschichte von Jean d’Arc, der Heerführerin, Ketzerin, vom Bauernkind, das vor 600 Jahren zur französischen Nationalheiligen wurde. Wie Schiller war auch Verdi nicht pingelig, wenn es darum ging, historische Fakten dramaturgischen Abläufen anzupassen. Seine Johanna von Orléans stirbt nicht auf dem Scheiterhaufen, sondern auf dem Schlachtfeld.

In der Bieler Lesart und in der Ausstattung von Bruno de Lavénere verbringt Giovanna ihr Leben zwischen Bett, Schrank, Stuhl und Leiter. Die Kämpfe gegen die Engländer finden bei der von «inneren Stimmen» geführten Gotteskriegerin vorab im Schlafzimmer, in inneren Räumen statt. Zwischen Puppe und Teddybär. Begleitet von der Liebe zum König und dem Zwist mit dem Vater. Starke Charakteren, die mit Astrik Khanamiryan, Irakli Murjikneli und Michele Govi stimmstark besetzt sind. Treiber der Handlung sind in der Oper weniger die äusseren Umstände als vielmehr Vater Giacomo, dessen Konflikt mit Giovanna Verdi am meisten interessierte und musikalisch inspirierte.

Dessen Grundlage, der Widerstreit der bösen Geister und der Engel, wird im Prolog mit den Chören aufgezeigt. (Wie immer von Valentin Vassilev akkurat vorbereitet.) Giacomo klagt Giovanna an, sie habe sich den bösen Geistern – und der «niedrigen irdischen Liebe» – verschrieben, schleudert er ihr auf dem Höhepunkt des Geschehens entgegen: In dem Moment, in dem der König sie gegen ihren Willen zur Patronin des Landes und zur Heiligen ausruft.