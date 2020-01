«Man vertraut unserer Filmauswahl»: Kinder- und Jugendfilme werden sorgfältig ausgesucht

Auch an den diesjährigen Filmtagen werden erneut zwei verschiedene Programme für Kinder und Jugendliche angeboten. In der Reithalle gibt es drei Vorführungen für die Unter-, Mittel- und Oberstufe der Volksschule. Für die Schülerinnen und Schüler findet dies in der obligatorischen Schulzeit statt und kostet acht Franken pro Teilnehmer. Zudem existiert ein geschlossenes Schulprogramm der Schülerinnen und Schüler der Sek II nach der obligatorischen Schulzeit. In Solothurn hat es 14 Vorführungen, in Grenchen 10 und in Olten eine. Gedacht sind diese Projektionen für Berufsschulen und Gymnasien. Sie sind kostenlos und werden von der Beisheim Stiftung, dem Kanton und dem Kiwanis Club Solothurn gefördert.

Sanja Möll Sanja Möll wuchs in Bern auf und absolvierte die Kanti. Sie studierte in Basel Deutsch, Kunstgeschichte und Medien. Seit 20 Jahren arbeitet sie auf der Filmtage-Geschäftsstelle. Vor sieben Jahren übernahm sie die Projektleitung der Kinder- und Jugendfilme. (mu)

Wie kommt jeweils die Filmauswahl zustande? Sanja Möll: Die Filme müssen in erster Linie altersgerecht und sie sollten einen Schweizer Bezug haben. In den vergangenen Jahren konnten wir Schweizer Filme wie «Di chli Häx», «Papa Moll», «Heidi», «Weglaufen geht nicht» oder dieses Jahr den Film «Moskau einfach» zeigen. Für viele Kinder ist es das erste Mal an den Filmtagen. Die Aufregung vor dem Film, die begeisterte Stimmung im Saal und das gemeinsame Filmerlebnis bleiben unvergesslich. Das meldet uns die Lehrerschaft zurück. Wann beginnt jeweils die Auswahl der Filme? Möll: Im Oktober des vergangenen Jahres habe ich auf Empfehlung der Festivalleitung rund 50 Filme gesichtet. Alle filmischen Genres wie Dokumentar- sowie Spielfilme, Kurzfilme und Animationsfilme stehen zur Auswahl. Die Filme sollen die Kinder und Jugendlichen durch ihren Inhalt, und aber auch durch ihre Machart ansprechen und zur Diskussion anregen.

