Am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, verliess ein derzeit unbekannter Fahrzeuglenker, von der Verzweigung Luterbach herkommend, die Autobahn A5 via Ausfahrt Solothurn-Ost. Dabei verlor er in der Rechtskurve aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam danach in der ansteigenden Böschung zum Stillstand.

Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. «Gemäss bisherigen Erkenntnissen könnte es sich beim Unfallauto um einen violett-blauen Kleinwagen (möglicherweise einen Fiat 500) handeln», schreibt die Kantonspolizei Solothurn.