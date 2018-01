Von Dezember 2016 bis Mai 2017 wurden der Kantonspolizei Solothurn aus dem Steingrubenquartier in Solothurn zahlreiche Einbrüche von Eigenheimbesitzern gemeldet.

Die umfangreichen Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn ergaben schliesslich einen dringenden Tatverdacht gegen einen 38-jährigen Serben. «Dieser konnte in der Folge aufgrund eines internationalen Haftbefehls in Österreich festgenommen und den Solothurner Behörden zugeführt werden», wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn heisst.

Der Mann, welcher über keinen festen Wohnsitz in der Schweiz verfügt, befindet sich in Haft. Er hat zwischenzeitlich zugegeben, mehrere der gemeldeten Einbrüche begangen zu haben.

Die Strafverfolgungsbehörden gehen aktuell von einer Deliktsumme von weit über 100'000 Franken aus. (kps)