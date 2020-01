«Ich möchte unbedingt ‹Die fruchtbaren Jahre sind vorbei› sehen» Ein Filmtipp von Marion Nyffenegger

Marion Nyffenegger kam 1995 in Aarau zur Welt und wuchs in Kienberg auf. Sie besuchte den Vorkurs an der Schule für Gestaltung Basel. Danach studierte sie Animationsfilm an der Hochschule Luzern – Design und Kunst. Bereits vor dem Studium hat sie sich mit dem Animationsfilm beschäftigt und ihrer kreativen Ader in diversen Zeichnungsserien Ausdruck verliehen. Sie hat sich mit Virtual Reality beschäftigt, sich an einem Filmfestival engagiert und sich für ein Austauschsemester ans Edinburgh College of Art nach Schottland begeben. Im letzten Jahr wurde ihr ein Förderpreis für Film des Kantons Solothurn zugesprochen. An den Filmtagen ist ihr Animationsfilm «Das Leben ist eines der Leichtesten» Animationsfilmprogramm am Freitag, 9.15 Uhr im «Capitol» und am Sonntag um 15 Uhr im «Canva» zu sehen.

Ihre Tipps für die Filmtage: «Ich möchte unbedingt ‹Die fruchtbaren Jahre sind vorbei› sehen. Diesen bekam ich als Geheimtipp empfohlen und wollte ihn schon in Locarno sehen, doch habe es nicht mehr geschafft.» Er läuft am Sonntag, 26. 1. um 20.45 Uhr in der Reithalle und am Dienstag, 28.1. um 18 Uhr im Landhaus. Ihr zweites «Must-have-seen» ist «Les hirondelles de Kaboul» (heute, 20.15 Uhr im «Uferbau»). Und natürlich: der Animationsfilmblock mit weiteren Filmen. (frb)