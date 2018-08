Am Donnerstag wurde der Kantonspolizei Solothurn um 19.41 Uhr gemeldet, dass bei einem Einfamilienhaus am Königshofweg in Solothurn ein angebauter Geräteschuppen brennt. Beim Eintreffen der Feuerwehr Solothurn stand dieser bereits in Vollbrand. Trotz raschem Löscheinsatz brannte der Schuppen in der Folge vollständig aus, ein Übergreifen des Feuers auf das Nebengebäude (Garage) konnte verhindert werden.