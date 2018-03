Am Montagmorgen kam es kurz vor 10.30 Uhr, in Solothurn auf der Dornacherstrasse in Fahrtrichtung Hauptbahnhof zu einem Verkehrsunfall. Auf der Höhe der Berthastrasse wurde ein Mann auf dem Fussgängerstreifen frontal von einem Auto erfasst, wobei er leicht verletzt wurde.

Er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die unbekannte Autolenkerin hielt nach der Kollision kurz an und setzte danach ihre Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne sich um den gestürzten Fussgänger zu kümmern.

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei der Unbekannten um eine gepflegt aussehende, 70-85 Jahre alte Frau mit kurzen, hellbraunen Haaren. Sie war mit einem dunklen Kleinwagen unterwegs.

Die Lenkerin oder Personen, die Angaben zum Unfall oder zur mutmasslichen Verursacherin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Solothurn entgegen (Telefon 032 627 71 11).