Autolenker kracht im Parkhaus in Wand - Rega bringt den 86-Jährigen ins Spital

Ein 86-jähriger Mann war um zirka 8.40 Uhr bei seiner Fahrt ins Parkhaus Bieltor aus noch unbekannten Gründen am Ende der Rampe im zweiten Untergeschoss statt nach rechts abgebogen geradeaus gefahren und in eine Gebäudemauer geprallt. Die Wucht des Aufpralls liess die Wand einstürzen, die Motorhaube wurde stark eingedrückt und der Lenker im Auto eingeklemmt. An der Mauer entstand erheblicher Sachschaden, das Fahrzeug erlitt Totalschaden.

Zur Rettung des schwerverletzten Mannes wurde die Feuerwehr aufgeboten. Sie musste das Dach des Chrysler Sebring aufschneiden.