Böse Überraschung für einen 49-Jährigen in Solothurn am Donnerstagabend: Auf der Krummturmstrasse in Solothurn (Höhe Altes Spital) wurde er von einem Unbekannten von hinten angegriffen und geschlagen.

Der Geschädigte meldete den Vorfall nachträglich am Samstagvormittag bei der Kantonspolizei Solothurn, wie diese am Samstag mitteilt. Die Tat soll sich zwischen 17 und 20 Uhr ereignet haben.

Den unbekannten Täter habe der Geschlagene nicht gesehen. Dementsprechend liegt auch keine Beschreibung vom Täter vor.

Zur Klärung des Hergangs und der Umstände sucht die Polizei Zeugen. Personen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kantonspolizei in Solothurn zu melden (Telefon 032 627 71 11).

Die Polizeibilder vom Oktober: