Der Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Wängistrasse 40 in Solothurn in der Nacht auf Montag wurde nach ersten Erkenntnissen "durch unsachgemässen Umgang mit Raucherwaren" verursacht. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn am späten Montagnachmittag mit. Weitere Ermittlungen seien im Gang.

Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn waren den ganzen Tag über mit Untersuchungen zur Brandursache beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand durch unsachgemässen Umgang mit Raucherwaren in einer Wohnung ausgelöst worden. Eine Person wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei weiter mitteilt.